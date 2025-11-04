Luis Enrique paragona il PSG a Sinner: le sue dichiarazioni

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Alla vigilia di Psg-Bayern Monaco, il tecnico della squadra campione d'Europa Luis Enrique ha paragonato la sua squadra a Jannik Sinner. "Come facciamo per rimanere al top? Solo i grandi come Sinner e Alcaraz possono farlo, perché competono tra di loro per continuare a migliorare, proprio come faremo noi contro il Bayern Monaco".

Intervenuto poi in conferenza stampa, Luis Enrique ha presentato la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. "Sono una squadra molto forte, conosciamo le difficoltà del match e siamo pronti. Domani, al Parco dei Principi, con i nostri tifosi e quell'atmosfera, possiamo migliorare la nostra prestazione e superare la loro pressione. Dembélé? Ha completato tutti gli allenamenti e ha giocato gli ultimi due incontri. È pronto, anche se non so per quanto tempo resterà in campo". (ANSA).