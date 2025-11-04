Il Verona presenta lo studio di fattibilità per il nuovo stadio

vedi letture

(ANSA) - VERONA, 04 NOV - Hellas Verona annuncia di aver avviato l'iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell'area dove è situato il Marcantonio Bentegodi, assieme a HV1903 LLC, società controllata dalla proprietà del club e costituita allo scopo di esplorare le opportunità di sviluppo del nuovo impianto. La tempistica rispetta la timeline di Figc e Uefa per le valutazioni che saranno fatte in vista degli Europei del 2032. Lo studio di fattibilità è stato depositato presso gli uffici tecnici del Comune, primo step di un "lungo processo - prosegue la nota - che vedrà fortemente impegnato il club e la sua proprietà, Presidio Investors, accanto ai rappresentanti dell'amministrazione cittadina e del Governo".

"Siamo orgogliosi - afferma il presidente Italo Zanzi - di essere ufficialmente entrati nella prima fase di questo complesso processo. A nome della proprietà desidero assicurare i tifosi dell'Hellas e la città di Verona che saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per realizzare uno stadio capace di coniugare la tradizione della grande famiglia gialloblù con i requisiti e i servizi che un impianto moderno deve garantire. Abbiamo effettuato un investimento significativo per realizzare e consegnare uno studio di fattibilità che costituisca le basi per il successo del progetto. Siamo consapevoli che ci attende un duro lavoro, ma con un team qualificato di esperti saremo impegnati a costruire uno stadio che supporterà la crescita del Club dentro e fuori dal campo", conclude. (ANSA).