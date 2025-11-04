Figlio di Liedholm: "Modric luce del Milan: mio padre si sarebbe riconosciuto in lui"

vedi letture

Carlo Liedholm, figlio dell'ex leggenda milanista Nils Liedholm che poi da allenatore è entrato anche nel cuore dei tifosi della Roma, è intervenuto sulle frequenze di Radio Anch'io Sport nella giornata di lunedì per parlare della sfida tra rossoneri e giallorossi, terminata con la vittoria del Diavolo per 1-0. Alcune delle sue dichiarazioni.

Milan da Scudetto? "Per il gioco no, per i risultati sì"

Suo padre si sarebbe rivisto in Modric?

"Modric è la luce del Milan, è di una caratura superiore a tutti quelli che circolano in questo momento in Italia. Quando un giocatore di 40 anni riesce ad essere così determinante, è però anche la dimostrazione che il campionato italiano non è di grande qualità. Mio padre si sarebbe riconosciuto in lui, anche lui ha giocatofino a 40 anni"