Buffon risponde a Cassano: "Tu hai una stima limitata in Allegri, ma penso che in questo momento non ci fosse tecnico migliore per il Milan"

Gianluigi Buffon, direttore generale della Nazionale Italiana, si è così espresso a Viva el Futbol su Massimiliano Allegri: "Perché a lui ha avuto più fiducia alla Juventus? Probabilmente Allegri per il Curriculum e il passato che ha avuto dava certe garanzie sul fatto di arrivare all'obiettivo, anche se minimo. Magari per gli altri essendo meno esperti, c'era fiducia con qualche remora. La scelta su Tudor l'ho capito fino ad un certo punto: se lo scegli è perché sei convinto che sia la scelta giusta, no?".

Rivolgendosi ad alcune critiche che Cassano ha fatto sull'allenatore del Milan, Buffon risponde e gli spiega: "Se un giorno diventassi dirigente, vorrei lui (Tuchel) come allenatore. Ma vi dico questo: ci sono allenatori che ti piacciono di più ed altri di meno. Ma secondo me esistono allenatori più funzionali ad un certo club e ad un certo periodo storico, rispetto ad altri che possono sembrare migliori. L'allenatore più bravo non significa che sia il migliore in un certo momento. So che tu (Cassano, n.d.r.) hai una stima limitata in Allegri, ma penso che in questo momento non ci fosse tecnico migliore per il Milan. Ora sembra una società ordinata. Non vengono più fuori interviste in un certo modo da giocatori, dirigenti, tutto si muove in una linea funzionale ai risultati. Questo va riconosciuto ad Allegri. Che ha portato un modo di ragionare e stare nel gruppo che magari ha implementato negli anni con la sua esperienza. Poi ditemi quanti allenatori hanno l'onestà di riconoscere la superiorità della Roma nei primi 35 minuti come fatto da lui. E aggiungo che in quella prima mezz'ora ho pensato: 'Ecco la Roma di Gasperini'".