Gazzetta - Leao non al 100%, rischio panchina col Verona

Gazzetta - Leao non al 100%, rischio panchina col VeronaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:10News
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, nonostante anche oggi si sia allenato in gruppo Rafael Leao non è ancora al 100% dopo il problema all'adduttore accusato durante Torino-Milan di qualche settimana fa.

Per il portoghese si prospetta un serio rischio panchina per la partita di domenica a pranzo, a San Siro, contro l'Hellas Verona. È possibile quindi che Allegri scelga la coppia Nkunku-Pulisic per affrontare gli scaligeri.