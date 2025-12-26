Biasin: "Il Milan ha una rosa limitata rispetto alle concorrenti scudetto"

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale pubblicato su TMW, ha parlato così del Milan soffermandosi su quella che è la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: "Nell’eterna diatriba tra chi pensa che il Milan sia una squadretta e chi invece no, qui stiamo con i secondi.

Il Milan ha una rosa decisamente limitata rispetto alle concorrenti scudetto, ma anche meno esigenze di allargarla. L’attaccante è arrivato, il difensore arriverà: con questi due pezzi di complemento (i titolari sono altri) Allegri ha/avrà tutto per puntare ai primi 4 posti".