Pulisic e le statistiche in Serie A sui tiri: 15 in porta su 20 tentati

Pulisic e le statistiche in Serie A sui tiri: 15 in porta su 20 tentatiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:28News
di Enrico Ferrazzi

Questi i numeri di Christian Pulisic nella Serie A 2025-2026:

PARTITE GIOCATE: 10
MINUTI GIOCATI: 559'
GOL: 7
ASSIST: 2
AMMONIZIONI: 0
ESPULSIONI: 0

DISTANZA PERCORSA: 68 km
MEDIA KM PERCORSI A PARTITA: 6,8

TIRI TOTALI: 20
TIRI RESPINTI: 0
TIRI FUORI: 5
TIRI IN PORTA: 15
PRECISIONE AL TIRO: 67%
PRECISIONE NEI PASSAGGI: 89%