Pasquali boccia il colpo Fullkrug: "Non credo sia la soluzione ideale per il Milan"

Intervistato dai colleghi di TMW per la rubrica "A tu per tu", Claudio Pasqualin, decano dei procuratori e presidente di AvvocatiCalcio ha parlato di Niclas Fullkrug, che negli scorsi giorni è approdato in Italia cominciando la sua avventura al Milan, dove vestirà la gloriosa, e pesante, maglia numero 9: "Il Milan ha preso Fullkrug? Serviva una prima punta. Non credo che sia la soluzione ideale. Come ruolo sì, ma non basta dare il numero nove ad uno che fa l’attaccante".

Di Fullkrug ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it anche il collega di Sky Sport Pietro Nicolodi, il quale ha detto: "È un lottatore, è un giocatore che fa squadra. Sa tenere la palla, fa salire la squadra. Quando sei disperato la butti su, lui la prende di testa, la tiene viva. Devo dire che anche dal punto di vista tecnico è molto migliorato. All'inizio era abbastanza grezzo, però ha fatto dei notevoli progressi. Se sta bene è un giocatore che può starci".