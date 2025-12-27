Allegri is back: numeri e curiosità dei suoi primi 6 mesi al Milan

La storia di Allegri al Milan, o meglio, la seconda storia di Allegri al Milan inizia ufficialmente il 30 maggio 2025 con questo comunicato ufficiale da parte del Milan: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo".

Dopo un mese di vacanza, luglio è stato il mese della partenza: venerdì 4 i primi test medici a Milanello per qualche giocatore e poi il lunedì 7 il solito raduno in quel di Carnago. Fin dal primo giorno il tecnico toscano ha riportato entusiasmo e sicurezza, sentimenti che entrambi erano andati perduti nel corso della scorsa stagione, terminata con un ottavo posto, una finale di Coppa Italia persa e una vittoria in Supercoppa Italiana contro l'Inter.

I NUMERI DI ALLEGRI NEL 2025 - 19 partite giocate in tutte le competizioni, con 15 partite di Serie A e 32 punti raggiunti con 9 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, per una media punti per partita di 2,13.

3 le partite di Coppa Italia, 2 vittorie contro Bari e Lecce e 1 sconfitta con la Lazio, che ha portato all'eliminazione dei rossoneri dalla competizione. Infine 1 partita di Supercoppa Italiana, persa contro il Napoli, attuale campione in carica. 29 gol segnati, tra tutte le competizioni e 16 i gol subiti.