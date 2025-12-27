Rabiot sul soprannome Cavallo Pazzo: "Mi piace, bello che l'hanno ripreso tutti i tifosi!"

Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato sul finale di mercato estivo in rossonero perché fortemente voluto dal tecnico Massimiliano Allegri, si è concesso in vista di questo Natale a Sky Sport 24 per una lunga intervista sulla prima parte di questa stagione, che sicuramente si sta rivelando particolarmente positiva per il Milan. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul soprannome "Cavallo Pazzo" che gli ha dato Allegri: "Non abbiamo parlato tanto della sua passione per i cavalli ma lo so che gli piace ovviamente. Questo soprannome a me piace! L'hanno ripreso tutti i tifosi, è bello”.