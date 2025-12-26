Milan, i numeri offensivi dei rossoneri di Allegri nella Serie A 2025-2026

Il Milan ha giocato finora 15 partite di campionato e i suoi numeri sono i seguenti:

PARTITE GIOCATE: 15

PARTITE VINTE: 9

PARTITE PAREGGIATE: 5

PARTITE PERSE: 1

TIRI TOTALI: 322

TIRI RESPINTI: 48

TIRI FUORI: 75

TIRI IN PORTA: 199

I numeri offensivi:

GOL SEGNATI: 24

OCCASIONI DA GOL: 146

ASSIST: 18

GOL DENTRO L'AREA DI RIGORE: 18

GOL FUORI DALL'AREA: 6

CROSS TOTALI: 27

CROSS UTILI: 45

RIGORI A FAVORE: 3

RIGORI REALIZZATI: 2

DISTANZA PERCORSA: 1705 km

MEDIA PER PARTITA: 114 km

POSSESSO PALLA: 51%

PRECISIONE PASSAGGI: 88%