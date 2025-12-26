MN - Fuß: "Fullkrug tecnicamente non è quel grande giocatore, ma al Milan di realizzatori come lui non ce ne sono"

Il Milan ha deciso di puntare su Niclas Fullkrug, attaccante classe 1993 tedesco del quale il collega Carsten Fuß di DAZN ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Il Milan ha puntato su Fullkrug perché gli mancava un attaccante del genere

"Si. Parliamoci chiaro: anche sui calci d'angolo, in tutte le situazioni da fermo, lui potrebbe darti una mano. Tecnicamente non è quel grande giocatore, hai Pulisic, Leao, tecnicamente stai a posto. Non hai bisogno di uno che faccia quel tipo di lavoro. Il Milan ha bisogno di un giocatore che al secondo tiro in porta la mette dentro. Non dovrebbe giocare ogni partita, e di realizzatori al Milan non ce ne sono tanti".

Un pro e un contro di Fullkrug

"Ti faccio un paragone un po' lontano: ci ricordiamo Bierhoff al Milan. Non voglio dire che Fullkrug è lo stesso giocatore, ma in un certo senso è paragonabile. Anche il tedesco con i piedi, parliamoci chiaro, non era il massimo. Però come tipo è quello, uno concreto. Poi un contro: non ha giocato molto, quindi non è in condizione. Per quanto riguarda il suo stato fisico non ti so dire, ma magari gli manca la cofidenza, la continuità. Dobbiamo vedere, ma più di Gimenez ti dovrebbe dare".