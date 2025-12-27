Guardiola e la bilancia post feste: "Calciatori incredibilmente disciplinati"

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Pep Guardiola è soddisfatto. I giocatori del Manchester City hanno preso sul serio il suo diktat circa il peso forma da mantenere nei tre giorni di libertà concessi loro per le feste e per questo nella conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League col Nottingham Forest si è complimentato, sottolineando che sono stati "incredibilmente disciplinati", come capita peraltro da anni. "Tutti i giocatori che ho avuto nell'ultimo decennio lo sono stati e questa non fa eccezione oggi. Abbiamo uno standard come club: tutti sanno esattamente cosa devono fare", ha detto lo spagnolo, che ha fatto pesare tutti prima della partita col West Ham del 20 dicembre.

Ieri, Erling Haaland ha condiviso sui social una foto in cui risultava pesare 94,4 kg sulla bilancia, con la didascalia "Tutto bene!". Oltre che delle questioni ponderali, Guardiola si è detto soddisfatto anche della situazione della squadra: "Sta andando molto bene: in Champions siamo in corsa, in Premier League siamo in corsa, siamo in semifinale di Coppa di Lega e l'inizio della FA Cup è alle porte". Quanto al mercato, il manager del City ha anche affermato che "tutto può succedere" durante la sessione di gennaio, con il club in trattative avanzate per ingaggiare l'attaccante del Bournemouth Antoine Semenyo. (ANSA).