Garbo contro i dirigenti della Serie A: "Mi auguro che prima o poi ne azzecchino una"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha mandato un messaggio un po' polemico rivolgendosi in modo particolare ai dirigenti delle Lega Serie A, che nelle ultime settimane non hanno fatto di certo bella figura sulla questione Milan-Como a Perth.

A chi manderesti una letterina per Natale per il calcio italiano?

"Lo mando ai dirigenti della Lega di Serie A, dato che a volte mi sembrano i musicisti che suonano sul Titanic che affonda. Mi auguro che prima o poi ne azzecchino una".

La Roma con Zirkzee, Raspadori e Dragusin a che obiettivo potrebbe puntare?

"Se la Roma dovesse raggiungere questi obiettivi può puntare anche al terzo posto. Non per lo scudetto perché Inter e Napoli restano più forti; potrebbe però pensare di superare il Milan. Comunque bisognerebbe valutare quale Zirkzee arriverebbe in Italia, se quello del Bologna o quello del Manchester United".