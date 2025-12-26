Mike Maignan: numeri e curiosità sul 2025 in rossonero

Mike Maignan, capitano del Milan, è al centro del dibattito in orbita mercato per il suo rinnovo che, se non avverrà entro fine stagione, renderà di fatto il francese svincolato e libero di firmare per qualsiasi squadra, già a Gennaio, con il Milan che lo perderebbe a zero. Dopo che inizialmente si parlava di parti distanti, dialoghi congelati e possibilità ridotte quasi a zero, pare che negli ultimi periodi ci sia stato per lo meno una ripresa dei contatti per provare a capire quale sia la cosa migliore da fare per il suo futuro. Oltre questo però, vediamo il 2025 di Mike in numeri.

I NUMERI - 48 le partite giocate tra tutte le competizioni, 34 in campionato, 7 in Coppa Italia e 3 in Superocoppa Italiana e 4 in Champions League. 4156 minuti totali per il portiere francese, 44 gol subiti e 15 clean sheet, 2 i rigori parati entrambi in questa stagione, 1 a Dybala in Milan-Roma 1-0 e 1 a Calhanoglu in Inter-Milan 0-1. 2 le ammonizioni prese e 198 i minuti saltati per infortunio