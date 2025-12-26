Kostic in orbita Milan: i numeri del talento montenegrino

di Federico Calabrese

Andrej Kostic resta un obiettivo caldo per l'attaccante del Milan. Un mini Dusan Vlahovic, come lo chiamano in Montenegro. Classe 2007, il talento sta impressionando con la maglia del Partizan Belgrado e i numeri, infatti, parlano per lui. 

Il suo cammino nell'attuale Superliga serba è impressionante: fino ad ora ha giocato 20 partite siglando 8 reti, quasi una rete ogni due partite per un talento che presto potrebbe fare il grande salto ed arrivare presto al Milan. 