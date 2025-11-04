MN - Zima su Ricci: "Ha un grande futuro al Milan. Può diventare uno dei centrocampisti più forti"

David Zima, ex compagno di Samuele Ricci al Torino, ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it, dopo la sfida tra lo Slavia Praga e l'Arsenal.

Quanto è forte?

"E' il mio amico, secondo me è un giocatore forte e intelligente, di grande tecnica. Guardo tutte le partite che gioca, voglio che faccia bene".

Nell'ultima gara ha avuto una certa padronanza, leadership. Sorpreso?

"Ho visto che ha anche segnato. Per me ha un grande futuro nel Milan. Se contnua a giocare come ora, può diventare uno dei più forti