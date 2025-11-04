Cassano ancora contro Allegri: "Sembra che da quando è arrivato lui la squadra sia più compatta e ci sia una società dietro. Lui è furbo"
Ancora una volta Antonio Cassano, ex giocatore rossonero, ha speso parole negative a Viva el Futbol sul Milan, su Massimiliano Allegri e su Rafael Leao. Ecco le sue parole: "Il Milan è secondo. Cosa mi impressiona? Zero. Cosa mi sta dando? Zero. Leao inguardabile per tutta la partita. Ha fatto la sgasata del primo tempo e poi un gol sbagliato clamoroso. Non è cambiato nulla di Allegri rispetto ai tre anni con la Juventus. Sembra che da quando è arrivato lui la squadra sia più compatta e ci sia una società dietro. Lui è furbo".
Di seguito tutti i risultati del 10° turno di Serie A:
SABATO 1 NOVEMBRE
Udinese-Atalanta 1-0
Napoli-Como 0-0
Cremonese-Juventus 1-2
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Verona-Inter 1-2
Fiorentina-Lecce 0-1
Torino-Pisa 2-2
Parma-Bologna 1-3
Milan-Roma 1-0
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Sassuolo-Genoa 1-2
Lazio-Cagliari 2-0
