Cassano ancora contro Allegri: "Sembra che da quando è arrivato lui la squadra sia più compatta e ci sia una società dietro. Lui è furbo"

Ancora una volta Antonio Cassano, ex giocatore rossonero, ha speso parole negative a Viva el Futbol sul Milan, su Massimiliano Allegri e su Rafael Leao. Ecco le sue parole: "Il Milan è secondo. Cosa mi impressiona? Zero. Cosa mi sta dando? Zero. Leao inguardabile per tutta la partita. Ha fatto la sgasata del primo tempo e poi un gol sbagliato clamoroso. Non è cambiato nulla di Allegri rispetto ai tre anni con la Juventus. Sembra che da quando è arrivato lui la squadra sia più compatta e ci sia una società dietro. Lui è furbo".

Di seguito tutti i risultati del 10° turno di Serie A:

SABATO 1 NOVEMBRE

Udinese-Atalanta 1-0

Napoli-Como 0-0

Cremonese-Juventus 1-2

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Verona-Inter 1-2

Fiorentina-Lecce 0-1

Torino-Pisa 2-2

Parma-Bologna 1-3

Milan-Roma 1-0

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Sassuolo-Genoa 1-2

Lazio-Cagliari 2-0