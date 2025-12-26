Tomori, stagione tra alti e bassi: il bilancio dell'inglese finora

Stagione di alti e bassi sin qui per Fikayo Tomori, al suo quinto anno in rossonero. Il difensore inglese è stato un punto fermo del Milan di mister Massimiliano Allegri nella prima parte di stagione, formando insieme a Gabbia e Pavlovic un muro quasi invalicabile. Si, perché i rossoneri poco prima di questo ultimo periodo, coinciso con i pareggi con Pisa e Sassuolo, erano una delle difese meno battute del nostro campionato. Merito anche, dobbiamo dirlo, di un Tomori quasi prime in questo nuovo ruolo da braccetto destro.

Come detto, finora Tomori ha saputo comportarsi bene al di là di qualche singolo episodio sfortunato (vedi il rigore concesso contro il Torino, ad esempio). Per l’ex difensore del Chelsea sono finora due assist in questa stagione. Il primo a Rafa Leao in Coppa Italia contro il Bari, e l’ultimo sempre al portoghese ma in campionato, nella vittoria casalinga 1-0 contro la Lazio