MN - Arrivato il nulla osta del West Ham per far allenare Fullkrug a Milanello

vedi letture

Visite mediche svolte, test effettuati: per l'ufficialità di Fullkrug al Milan manca solo il comunicato diramato dal club rossonero. Formule e cifre sono ormai note: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. Per almeno sei mesi il tedesco sarà in rossonero per dare peso e spessore ad un attacco che fino ad oggi ha funzionato solo ad intermittenza.

Apprende la redazione di MilanNews.it che Fullkrug ha ricevuto oggi il nulla osta dal West Ham per allenarsi a Milanello con i suoi nuovi compagni anche senza che l'operazione sia stata annunciata ufficialmente. Ovviamente non potrà esserci domenica 28 contro il Verona, ma grazie alla richiesta fatta dal Milan alla Lega sarà a disposizione di Allegri già per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio 2026, giorno ufficiale di apertura del mercato di gennaio.

di Pietro Mazzara.