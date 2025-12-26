MN - Nicolodi: "Fullkrug lo paragono un po' a Mandzukic, nel senso che si sacrifica"

Il Milan ha deciso di risolvere i propri problemi in attacco prelevando dal West Ham Niclas Fullkrug, classe 1993 del quale ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Pietro Nicolodi, collega di Sky Sport nonché esperto di Bundesliga.

Sulla stagione della consacrazione a Dortmund

"Quel Dortmund lì arrivò in finale di Champions League ma fece male in campionato, abbastanza. Fullkrug me lo ricordo nelle partite di Champions, era fondamentale. Magari non segnava lui, però lavorava in una maniera incredibile per tutta la squadra. Lottava. Uno che veramente si sbatte come pochi. Io lo paragono un po' a Mandzukic, con le dovute proporzioni, nel senso che è uno che si sacrifica, fa la sponda, corre, lotta. Poi è bello tosto, in difesa da una mano. Nei suoi limiti tecnici è un giocatore completo, che fa sentire il suo peso. Però deve stare bene".

Perché secondo te il Milan ha preso Fullkrug?

"È forte di testa, cosa che mi pare manchi nel Milan, ma comunque ha caratteristiche che gli altri attaccanti non hanno. Io comunque ho visto giocare Gimenez in tante tante partite, sia in campionato olandese che in Champions League, a me è sempre sembrato un buon calciatore, poi non so cosa gli sia preso da quando è a Milano (ride, ndr). Comunque bisogna vedere come Fullkrug si adatta, di tempo ne avrà pochimo presumo. Vediamo".