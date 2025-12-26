Maignan fondamentale: ecco la top 3 dei portieri più decisivi in Serie A

Fino a questo momento del compianto, è sembrato che i giocatori più decisivi non siano stati tanto gli attaccati quanto i portieri che con le loro parate hanno portato punti fondamentali alle rispettive squadre. Ma chi sono i più "decisivi" finora? Ecco la classifica per differenza tra reti subite ed Expected Gol Against, ovvero i gol che erano attesi contro.

3° MIKE MAIGNAN (Milan) - differenza -5.3

Gol subiti: 9

Expected Goals Against: 14.3

partite giocate: 11

2° MILE SVILAR (Roma) - differenza -7.51

Gol subiti: 6

Expected Goals Against: 13.51

partite giocate: 12

1° IVAN PROVEDEL (Lazio) - differenza -7.59

Gol subiti: 9

Expected Goals Against: 16.59

partite giocate: 12