Loftus-Cheek, un solo gol e tante occasioni mancate: il bilancio
Un pensiero resta sempre nella mente di tutti noi: quando rivedremo il Loftus-Cheek del primo anno al Milan? Sì, perchè l'inglese ha davvero le potenzialità per diventare un big del centrocampo rossonero. Loftus potrebbe evolversi e diventare un giocatore importante per questo Milan, per caratteristiche, qualità fisiche e un senso di responsabilità datogli da mister Allegri. Dopo un avvio convincente, soprattutto nel pre campionato, l’altalena di prestazioni da parte di Loftus-Cheek è stata spesso negativa, con qualche lampo di luce chiaramente. Nelle ultime uscite, da falsa seconda punta ha saputo calarsi bene in questo ruolo inedito, senza però incidere più di tanto. Molto meglio da mezzala, posizione che gli permette di sfruttare tutta la sua fisicità e potenza.
LOFTUS-CHEEK, I NUMERI STAGIONALI
Un gol e un assist per ora. La rete a Lecce su assist del solito meraviglioso Luka Modric. L’assist è invece arrivato a Bartesaghi in occasione del primo gol del terzino, nell’ultima partita di campionato a San Siro nell’amaro pareggio 2-2 contro il Sassuolo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan