Ravenna, Cipriani: "Una presenza di Ronaldinho in giallorosso sarebbe niente male..."

vedi letture

Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, è stato intervistato nei giorni scorsi sulle colonne del Corriere di Romagna per parlare del suo club, per il quale ha grandi progetti di espansioni in termini sportivi e di brand. In questo senso ha fatto il giro del mondo la foto social con la sciarpa del Ravenna dell'ex campione del calcio Ronaldinho, passato con successo anche nel Milan. Nell'intervista ha citato anche l'asso brasiliano e ha spiegato il legame social instaurato.

Le parole del presidente del Ravenna Ignazio Cipriani: "Il progetto Ravenna suscita interesse, ed è normale che se ne parli. Quando e se ci saranno sviluppi concreti, sarà nostra cura comunicarli ufficialmente. Oggi siamo concentrati sul presente. Il messaggio che vogliamo mandare comunque è chiaro: Ravenna merita un calcio serio, ambizioso e credibile. Stiamo lavorando perché questo sogno diventi stabile, non episodico. Anche se una presenza ufficiale di Ronaldinho in giallorosso qui a Ravenna sarebbe niente male...".