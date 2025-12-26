Allegri, che numeri contro le big! Il dato della media punti

vedi letture

Il mese di luglio è stato il mese del via per la seconda avventura in rossonero: venerdì 4 i primi test medici a Milanello per qualche giocatore e poi il lunedì 7 il solito raduno in quel di Carnago. Fin dal primo giorno il tecnico toscano ha riportato entusiasmo e sicurezza, sentimenti che entrambi erano andati perduti nel corso della scorsa stagione, terminata con un ottavo posto, una finale di Coppa Italia persa e una vittoria in Supercoppa Italiana contro l'Inter.

I NUMERI DI ALLEGRI NEL 2025 - 19 partite giocate in tutte le competizioni, con 15 partite di Serie A e 32 punti raggiunti con 9 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, per una media punti per partita di 2,13. Un'avvio senza dubbio positivo che evidenziato da una statistica impressionante: la media punti ottenuta contro le grandi del campionato

LA MEDIA PUNTI CONTRO LE GRANDI - Affrontate Bologna, Napoli, Juve, Atalanta, Inter, Roma e Lazio sono 17 i punti ottenuti su 21. 5 vittorie e 2 pareggi, 8 gol fatti e 3 subiti, con una media di 2,4 punti a partita. Dati senza subbio esaltanti e incoraggianti per il proseguo della stagione rossonera che dovrà al contrario migliorare negli scontri contro squadre che sulla carta sono definite più abbordabili.