Gabbia garanzia difensiva: quando gioca lui, il Milan è più solido

Una trasformazione fisica e caratteriale. Un cambiamento che ha portato in Matteo Gabbia consapevolezze, gol pesanti e anche la convocazione in Nazionale con la maglia dell'Italia.

Matteo Gabbia è sicuramente uno dei punti fermi della difesa del Milan in questa stagione. Da sempre con la maglia rossonera come seconda pelle, il difensore italiano ha saputo conquistare tutti grazie alle sue prestazioni. Si, il punto di luce massimo accade nella scorsa stagione con il gol partita che è valso il derby di andata in serie A contro l’Inter (2-1).

In questa stagione, al di là di un brutto infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi (il recupero però procede molto positivamente) ha sempre giocando, guidando con merito la difesa di Allegri sin qui. Finora Gabbia ha giocato 15 partite ufficiali in stagione, prendendo solo due cartellini gialli. L’amaro in bocca resta a Lecce, quando nel primo tempo gli fu annullato ingiustamente quello che sarebbe stato, ad oggi il suo primo squillo stagionale.