Cosa ricorda Rabiot bambino del Milan? "Tanti giocatori: Seedorf era potente, Pirlo lanci incredibili"

Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato sul finale di mercato estivo in rossonero perché fortemente voluto dal tecnico Massimiliano Allegri, si è concesso in vista di questo Natale a Sky Sport 24 per una lunga intervista sulla prima parte di questa stagione, che sicuramente si sta rivelando particolarmente positiva per il Milan. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Sui ricordi del Milan da bambino: "Ricordo la finale contro Liverpool in Champions, il 3-3. L'immagine che ho del Milan è veramente questa, non importa se hanno vinto o perso. E ricordo tanti giocatori: Seedorf era potente, Pirlo faceva lanci lunghi incredibili. Sono qualità che ho meno. Mi piace vedere gli altri e capire cosa mi manca”.