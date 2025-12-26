MN - Fuß: "Fullkrug ha bisogno di stare a suo agio, ma non è un egoista, è uno che gioca bene con i compagni"

Il Milan ha deciso di puntare su Niclas Fullkrug, attaccante classe 1993 tedesco del quale il collega Carsten Fuß di DAZN ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Credi possa essere l'uomo giusto per l'attacco del Milan?

"Si, decisamente. Perché vedendo le partite del Milan c'è un attacco abbastanza leggero. Poi c'è Gimenez che non prende una palla alta, invece con Fullkrug hai una possibilità di realizzare anche altre situazioni che al momento non ci sono in grado di farlo. Leao non so quanto Allegri vorrebbe continuare a farlo giocare al centro, ma come alternativa Fullkrug è molto valida. Fa presenza dentro l'area di rigore, e poi fisicamente è tutta un'altra storia rispetto a Gimenez".

Cosa non è andato in Premier League con il West Ham?

"Parliamoci chiaro: non ha mai realmente inciso in Inghilterra. Lui è uno che ha bisogno di stare a suo agio. Ad esempio nel suo prime si trovava benissimo al Werder Brema con un suo amico, Ducksch. Poi il suo soprannome, "buco", perché ha questo buco tra i denti. È uno autoironico, che si prende anche in giro, però allo stesso tempo ha bisogno di stare allegro. Non è un egoista, è proprio un giocatore che collega bene con la squadra, con i colleghi".