Il Milan e i provvedimenti disciplinari in A: 23 gialli e un rosso
Il Milan ha giocato finora 15 partite di campionato e i suoi numeri sono i seguenti:
PARTITE GIOCATE: 15
PARTITE VINTE: 9
PARTITE PAREGGIATE: 5
PARTITE PERSE: 1
Provvedimenti disciplinari:
FALLI SUBITI: 189
FALLI COMMESSI: 145
CARTELLINI GIALLI: 23
CARTELLINI ROSSONI: 1
Statistiche difensive:
GOL SUBITI: 13
PARATE: 46
DUELLI TOTALI: 758
DUELLI VINTI: 394
TACKLES TOTALI: 276
TACKELS VINTI: 163
