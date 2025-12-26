Il Milan e i provvedimenti disciplinari in A: 23 gialli e un rosso

Oggi alle 19:48News
di Enrico Ferrazzi

Il Milan ha giocato finora 15 partite di campionato e i suoi numeri sono i seguenti: 

PARTITE GIOCATE: 15
PARTITE VINTE: 9
PARTITE PAREGGIATE: 5
PARTITE PERSE: 1

Provvedimenti disciplinari: 
FALLI SUBITI: 189
FALLI COMMESSI: 145
CARTELLINI GIALLI: 23
CARTELLINI ROSSONI: 1

Statistiche difensive: 
GOL SUBITI: 13
PARATE: 46
DUELLI TOTALI: 758
DUELLI VINTI: 394
TACKLES TOTALI: 276
TACKELS VINTI: 163