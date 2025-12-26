MN - Nicolodi e il "contro" di Fullkrug: "Si fa male troppe volte"

Il Milan ha deciso di risolvere i propri problemi in attacco prelevando dal West Ham Niclas Fullkrug, classe 1993 del quale ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Pietro Nicolodi, collega di Sky Sport nonché esperto di Bundesliga.

Un Pro e un Contro di Fullkrug

"Il pro è un uomo squadra, uno che si fa trovare pronto. Uno che generalmente ha anche una buona percentuale di realizzazione. Non è Kane sostanzialmente, ma è uno che segna. Il contro è che troppe volte si fa male".

Se fossi un dirigente del Milan, punteresti ancora su Gimenez?

"Non lo so. È un altro giocatore rispetto a quello di Rotterdam. Fa specie vedere un giocatore che secondo me è capace non riuscire a rendere in questa maniera. Succede abbastanza spesso che i giocatori fanno bene da una parte e malissimo da un'altra. Un peccato, perché secondo me è un buon giocatore. Certo, vederlo giocare sembra tutto tranne che questo, però l'ho visto giocare talmente tante volte, e bene, che mi fa specie".