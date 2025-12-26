Gattuso e la proposta per diventare CT: "Ho detto sì senza pensare a pro e contro"

Rino Gattuso, CT dell'Italia, intervistato sul canale Vivo Azzurro è tornato sul momento della proposta dell'incarico: "Quando mi è stato proposto l’incarico, ho detto sì senza chiedermi quali fossero i pro e i contro. Ho accettato e non me ne pento, orgoglioso di rappresentare il mio Paese.

Mi sento un privilegiato, un uomo fortunato. Ho tanta responsabilità, ma la responsabilità l’ho avuta anche all’età di dodici anni: quando sono andato a Perugia, stavo in una stanza e il pensiero era che non potevo tornare a casa, altrimenti avrei fallito. Da una vita convivo con le pressioni, sper o di regalare con i miei ragazzi una gioia all’Italia intera".