Leao e le statistiche in Serie A sui tiri: 21 in porta su 31 tentati

Oggi alle 15:32News
di Enrico Ferrazzi

Questi i numeri di Rafael Leao nella Serie A 2025-2026:

PARTITE GIOCATE: 10
MINUTI GIOCATI: 720'
GOL: 5
ASSIST: 1
AMMONIZIONI: 1
ESPULSIONI: 0

DISTANZA PERCORSA: 73 km
MEDIA KM PERCORSI A PARTITA: 7,3

TIRI TOTALI: 31
TIRI RESPINTI: 1
TIRI FUORI: 9
TIRI IN PORTA: 21
PRECISIONE AL TIRO: 52%
PRECISIONE NEI PASSAGGI: 78%