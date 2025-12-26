Leao e le statistiche in Serie A sui tiri: 21 in porta su 31 tentati
Questi i numeri di Rafael Leao nella Serie A 2025-2026:
PARTITE GIOCATE: 10
MINUTI GIOCATI: 720'
GOL: 5
ASSIST: 1
AMMONIZIONI: 1
ESPULSIONI: 0
DISTANZA PERCORSA: 73 km
MEDIA KM PERCORSI A PARTITA: 7,3
TIRI TOTALI: 31
TIRI RESPINTI: 1
TIRI FUORI: 9
TIRI IN PORTA: 21
PRECISIONE AL TIRO: 52%
PRECISIONE NEI PASSAGGI: 78%
Il mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
