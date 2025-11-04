Garlando: "Milan squadra di Serie A con anima più forte: una cosa sola con Allegri"
Luigi Garlando, giornalista ospite fisso del podcast La Tripletta promosso da La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nell'ultima puntata e tra i temi toccati ha parlato anche del Milan, alla luce delle vittoria contro la Roma che ha portato i rossoneri nuovamente a ridosso del primo posto in classifica, ora distante un solo punto. Di seguito le parole di Garlando.
Così Luigi Garlando sul momento attuale del Milan: "Il Milan mi piace tantissimo come determinazione: è la squadra oggi in Serie A che ha l’anima più forte, ha la stoffa più forte e ha l’empatia più forte col suo allenatore perché sono una cosa sola. Nei momenti difficili della partita o sanno difendere con rabbia o sanno attaccare con rabbia".
