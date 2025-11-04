Il primo paragone importantissimo di Spalletti: Yildiz gli ricorda Kvaratskhelia
(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Luciano Spalletti annuncia di aver recuperato Kenan Yildiz, "E' a disposizione" dichiara il tecnico della Juventus alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona. A proposito del turco, gli viene chiesto a chi assomigli: "Ho avuto qualche grande calciatore, gli possiamo accostare Kvaratskhelia o Di Natale - la risposta dell'allenatore bianconero - ed è bravo a giocare da seconda punta o da esterno: a lui piace interpretare la posizione sul centro-sinistra, ciò che lo disturba un po' sono i rientri di 100 metri. Ma nel calcio di oggi, i giocatori forti si adattano e sanno che devono aiutare la fase difensiva". (ANSA).
Pubblicità
News
Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
3 Buffon risponde a Cassano: "Tu hai una stima limitata in Allegri, ma penso che in questo momento non ci fosse tecnico migliore per il Milan"
4 Cassano ancora contro Allegri: "Sembra che da quando è arrivato lui la squadra sia più compatta e ci sia una società dietro. Lui è furbo"
Primo Piano
San Siro, domani il rogito. Nuovo stadio: motivazioni, il confronto con altri top club europei e cosa prevede il progetto
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com