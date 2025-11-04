Champions League, Napoli-Eintracht termina 0-0
Il Napoli non va oltre lo 0-0 nella quarta giornata di Champions League: allo stadio Maradona, contro l'Eintracht Francoforte finisce 0-0. Gli azzurri restano a quota 4 nel girone unico.
Serie A, le classifiche a confronto: Milan a +7 rispetto al 2024/25
Classifiche a confronto dopo dieci giornate di Serie A. Bene il Milan di Massimiliano Allegri, che ha registrato un +7 rispetto alla stagione 2024/25, secondo miglior upgrade di tutto il campionato dopo Roma e Como che si sono migliorate invece di 8 punti.
Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.
Napoli 22 punti (-3 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo dieci giornate)
Inter 21 (=)
Milan 21 (+7)
Roma 21 (+8)
Bologna 18 (+3)
Juventus 18 (=)
Como 17 (+8)
Lazio 15 (-4)
Udinese 15 (-1)
Cremonese 14 (in Serie B)
Atalanta 13 (-6)
Sassuolo 13 (in Serie B)
Torino 13 (-1)
Cagliari 9 (=)
Lecce 9 (+1)
Parma 7 (-2)
Pisa 6 (in Serie B)
Genoa 6 (=)
Hellas Verona (-4)
Fiorentina 4 (-15).
