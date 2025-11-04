Il rigore costa carissimo a Dybala: lesione muscolare di medio grado
Paulo Dybala ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato terapia e si stima un recupero di tre settimane. A Trigoria - nonostante il ko - tirano un sospiro di sollievo perché si pensava potesse essere più grave. Dopo la sosta si valuterà se provare a farlo rientrare con la Cremonese o con il Napoli, l'obiettivo della Roma e del giocatore è averlo a disposizione per la sfida contro la squadra di Conte. (ANSA).
Pubblicità
News
Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
3 Buffon risponde a Cassano: "Tu hai una stima limitata in Allegri, ma penso che in questo momento non ci fosse tecnico migliore per il Milan"
4 Cassano ancora contro Allegri: "Sembra che da quando è arrivato lui la squadra sia più compatta e ci sia una società dietro. Lui è furbo"
Primo Piano
San Siro, domani il rogito. Nuovo stadio: motivazioni, il confronto con altri top club europei e cosa prevede il progetto
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com