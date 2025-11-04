La Roma è la squadra contro la quale Leao ha collezionato più assist in campionato

vedi letture

La Roma è la squadra contro la quale Leão ha collezionato più assist in campionato (cinque). Lo riporta Opta.

MILAN-ROMA, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

Di cuore e grinta, e non solo di corto muso. Il Milan torna a vincere dopo due pareggi consecutivi e lo fa da e con Massimiliano Allegri: 1-0 alla Roma, frutto di primi 35 minuti di partita molto complicati, di un gol del vantaggio in contropiede firmato Leao-Pavlovic, dall'assalto di inizio ripresa alla resistenza finale. C'è stato tutto del Milan, ieri sera. E la sensazione che il meglio debba ancora venire. Allegri è molto soddisfatto: “I primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio. Noi non riuscivamo a giocare e abbiamo sbagliato tecnicamente tutto quello che c’era da sbagliare. Eravamo sotto una grande pressione, secondo me bisogna abbassare De Winter o Bartesaghi per far fare più strada a quelli che ci davano pressione. Così non è stato. Poi una volta andati in vantaggio ci siamo disposti meglio in fase difensiva. Nel secondo tempo siamo tornati in campo molto bene, abbiamo avuto occasioni per raddoppiare e non ci siamo riusciti. Poi è ovvio che devi anche difendere, e in area abbiamo difeso discretamente bene: loro grandi occasioni pulite non ne hanno avute a parte i primi 35 minuti”. Davanti, ora, c'è il Parma, poi la sosta. Confidando nei recuperi. Perché, anche e soprattutto con loro, il meglio deve ancora venire.