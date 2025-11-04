Buone sensazioni per Pulisic, tra domani e dopodomani in gruppo. Cautela Rabiot per Parma

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24 da Milanello, ci sono buone sensazioni per Christian Pulisic, attualmente in fase di recupero dopo l'infortunio al flessore sofferto in nazionale: lo statunitense è quasi a posto e tra domani e dopodomani dovrebbe tornare in gruppo con ottime possibilità di essere convocato per la trasferta di sabato a Parma.

È invece ancora un po' indietro Adrien Rabiot, che sta recuperando dal problema al polpaccio sofferto con la Francia. Il suo recupero prima della sosta è in forse.