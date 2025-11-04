La Fa Cup in Italia fino al 2028 con Discovery e Dazn

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - La Emirates Fa Cup verrà trasmessa in Italia fino alla stagione 2027-28. E' il frutto del nuovo accordo tra Warner Bros. Discovery e Dazn con cui la principale coppa nazionale inglese sarà disponibile in co-esclusiva solo su Dazn ed Eurosport, fino al 2028. La trasmissione della stagione 2025-26 partirà dal secondo turno, al via il 6 dicembre, con le squadre di Premier League impegnate a partire dal terzo turno (dal 10 gennaio 2026) nella più antica competizione calcistica al mondo. Il nuovo accordo rafforza e dà continuità alla partnership tra le due aziende, recentemente rinnovata. A breve su Dazn sarà disponibile, oltre all'offerta completa di Eurosport, anche l'intrattenimento Warner Bros. Discovery, fino al 2026. "Siamo entusiasti di tornare a trasmettere una competizione iconica come la Emirates FA Cup che - ha detto Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia - vedrà scendere in campo anche le big di Premier League come Manchester Utd, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Newcastle e di farlo insieme a un partner strategico come Warner Bros.

Discovery. Questo nuovo accordo va a consolidare ulteriormente il ruolo di Dazn come punto di riferimento del calcio, arricchendo ulteriormente la nostra offerta di calcio internazionale con il torneo più antico del mondo che incarna la magia e la passione del calcio inglese". "Lo sport - le parole di Alessandro Araimo, Ceo Warner Bros. Discovery Italy & Iberia - rappresenta uno degli asset strategici del nostro gruppo e siamo lieti che Eurosport possa ospitare un torneo che da sempre regala emozioni e match entusiasmanti, grazie alla partecipazione di tutte le squadre di Premier League. La partnership con Dazn segna un altro importante passo, in vista di un 2026 che sulle properties Warner Bros. Discovery inizierà con appuntamenti imperdibili come l'Australian Open di tennis, i Giochi olimpici di Milano-Cortina, oltre a tutta la stagione di sport invernali". (ANSA).