Ventola sorpreso dal Milan di Allegri: "Non me lo aspettavo già così competitivo"
MilanNews.it
L'ex attaccante Nicola Ventola è intervenuto a Viva el Futbol e ha parlato così sul rendimento del Milan di Massimiliano Allegri: "Ora è una squadra inquadrata ed è arrivata gente di qualità. Chi si sarebbe aspettato un Milan così competitivo e con questi punti? Sarà una squadra brutta da affrontare per le big. Non mi aspettavo che fosse già cosi positivo...".
Di seguito tutti i risultati del 10° turno di Serie A:
SABATO 1 NOVEMBRE
Udinese-Atalanta 1-0
Napoli-Como 0-0
Cremonese-Juventus 1-2
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Verona-Inter 1-2
Fiorentina-Lecce 0-1
Torino-Pisa 2-2
Parma-Bologna 1-3
Milan-Roma 1-0
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Sassuolo-Genoa 1-2
Lazio-Cagliari 2-0
Pubblicità
News
Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
3 Buffon risponde a Cassano: "Tu hai una stima limitata in Allegri, ma penso che in questo momento non ci fosse tecnico migliore per il Milan"
4 Cassano ancora contro Allegri: "Sembra che da quando è arrivato lui la squadra sia più compatta e ci sia una società dietro. Lui è furbo"
Primo Piano
San Siro, domani il rogito. Nuovo stadio: motivazioni, il confronto con altri top club europei e cosa prevede il progetto
FOCUS MN – Il Milan punta “El Córdobés” Panichelli, attaccante dal cuore argentino con la metratura europea
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com