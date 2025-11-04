Ventola sorpreso dal Milan di Allegri: "Non me lo aspettavo già così competitivo"

Ventola sorpreso dal Milan di Allegri: "Non me lo aspettavo già così competitivo"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:22News
di Enrico Ferrazzi

L'ex attaccante Nicola Ventola è intervenuto a Viva el Futbol e ha parlato così sul rendimento del Milan di Massimiliano Allegri: "Ora è una squadra inquadrata ed è arrivata gente di qualità. Chi si sarebbe aspettato un Milan così competitivo e con questi punti? Sarà una squadra brutta da affrontare per le big. Non mi aspettavo che fosse già cosi positivo...". 

Di seguito tutti i risultati del 10° turno di Serie A:

SABATO 1 NOVEMBRE
Udinese-Atalanta 1-0
Napoli-Como 0-0
Cremonese-Juventus 1-2

DOMENICA 2 NOVEMBRE
Verona-Inter 1-2
Fiorentina-Lecce 0-1
Torino-Pisa 2-2
Parma-Bologna 1-3
Milan-Roma 1-0

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Sassuolo-Genoa 1-2
Lazio-Cagliari 2-0