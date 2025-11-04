Ventola sorpreso dal Milan di Allegri: "Non me lo aspettavo già così competitivo"

L'ex attaccante Nicola Ventola è intervenuto a Viva el Futbol e ha parlato così sul rendimento del Milan di Massimiliano Allegri: "Ora è una squadra inquadrata ed è arrivata gente di qualità. Chi si sarebbe aspettato un Milan così competitivo e con questi punti? Sarà una squadra brutta da affrontare per le big. Non mi aspettavo che fosse già cosi positivo...".

Di seguito tutti i risultati del 10° turno di Serie A:

SABATO 1 NOVEMBRE

Udinese-Atalanta 1-0

Napoli-Como 0-0

Cremonese-Juventus 1-2

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Verona-Inter 1-2

Fiorentina-Lecce 0-1

Torino-Pisa 2-2

Parma-Bologna 1-3

Milan-Roma 1-0

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Sassuolo-Genoa 1-2

Lazio-Cagliari 2-0