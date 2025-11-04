Pasotto: "Dice Allegri che Pavlovic bisogna immaginarselo fra due o tre anni"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Pavlovic: "Dice Massimiliano Allegri che Pavlovic bisogna immaginarselo fra due o tre anni. Intende dire che questo è l’arco di tempo lungo il quale Strahinja completerà la sua maturazione – ora ne ha 24 – e diventerà affidabile in tutte le sfaccettature che compongono un difensore. Intanto, però, Max se lo gode pure ora perché il suo numero 31 ha piazzato un timbro pesante nel campionato del Milan. Tre punti portati via a una diretta concorrente per la Champions e tre punti gentilmente offerti a una squadra che, reduce da tre pareggi nelle precedenti quattro uscite, stava mettendo il piede sul freno in maniera un po’ troppo pesante. L’ha decisa un difensore centrale e questa è una bella notizia sotto tanti punti di vista.

In termini personali per il serbo, è ovvio: siamo già al secondo gol in questo campionato (il primo nell’unica sconfitta del Diavolo, contro la Cremonese) e in questo contesto fa ancora più effetto vedere lo zero nella casella di Gimenez. Ma soprattutto in termini complessivi perché è vero, questo rimane un Milan spesso troppo rintanato nella propria metà campo, ma quando si affaccia alla porta avversaria è capace di mettere la palla buona sui piedi di chiunque".