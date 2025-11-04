Gozzini racconta: "Leao ha trovato l’intero spogliatoio ad applaudirlo: tutti in piedi per lui e Maignan"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Rafa Leao è un po’ così, sembra distaccato quando invece è partecipe, pare che tutto possa scivolargli addosso e invece no, ascolta e assorbe ogni stimolo. Rafa sorride in campo anche quando gli succede di sbagliare, ma è un’espressione che spesso nasconde la rabbia o la frustrazione. Sorrideva davvero due sere fa, quando ha bruciato Ndicka in velocità e servito l’assist della partita: un momento che il Milan ha scelto di riproporre sui social a velocità rallentata, perché i tifosi rossoneri apprezzassero al meglio. E Leao sorrideva davvero anche quando è tornato dal campo e ha trovato l’intero spogliatoio ad applaudirlo: tutti in piedi per lui e Maignan, che si erano attardati sul prato di San Siro per le interviste di rito.

Rafa e Mike erano infatti stati eletti migliori in campi della supersfida alla Roma. Leao per aver ispirato il gol vittoria di Pavlovic, Maignan per averlo conservato nella parata del rigore su Dybala. Rafa è ben voluto dal gruppo e il sentimento è reciproco, senza distinzioni tra fuoriclasse e giovani emergenti: Leao ascolta Modric e dedica post su Instagram a Bartesaghi, come successo nelle ultime ore".