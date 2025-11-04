4 novembre 1992: Boban segna il suo primo gol con la maglia del Milan

4 novembre 1992: Boban segna il suo primo gol con la maglia del MilanMilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 18:10News
di Enrico Ferrazzi

Il 4 novembre 1992, in occasione di Milan-Slovan Bratislava, partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, Zvonimir Boban ha segnato la sua prima rete con la maglia rossonera. Il croato aprì le marcature al 29' con una bellissima punizione all'incrocio dei pali, poi arrivarono anche i gol di Rijkaard, Simone e Papin (4-0 il risultato finale). 

Questo il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:

MILAN-SLOVAN BRATISLAVA 4-0

Reti: 29' Boban, 30' Rijkaard, 49' Simone, 72' Papin

MILAN: Antonioli, Tassotti (68' Gambaro), P. Maldini, Donadoni, Costacurta, Baresi, Lentini, Rijkaard, Papin, Boban, Massaro (46' Simone) - All.: Capello

SLOVAN BRATISLAVA: Vencel, Stupala, Chvila, Kristofik, Kinder, Zeman, Pecko, Haraoui (62' Moravec), Gostic, Dubovsky, Timko (46' Maixner) - All.: Galis

Arbitro: Martin Navarrete