Pastore: "L'1-0 di Milan-Roma è molto bugiardo: decine di occasioni, 37 tiri totali, portieri tra i migliori in campo, una bella partita"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera su Milan-Roma: "Avevo previsto un 1-0 o un 1-1, quindi una non vittoria della Roma. Per il Milan pensavo a un gol di Saelemaekers che peraltro è stato uno dei migliori in campo. La variabile era un gol di Dybala: mi dispiace aver portato male all’argentino che si è anche infortunato tirando il rigore però, mi ero figurato una partita di questo tipo che in effetti è stata più o meno così anche se ci sono state decine di occasioni. Un 1-0 molto bugiardo da questo punto di vista, 37 tiri totali, portieri tra i migliori in campo, una bella partita”.

Parliamo di una bellissima Roma nella prima mezz’ora, la migliore della stagione secondo me, con un grande difetto. Pensando alle occasioni dei vari Cristante, Dybala, Ndicka, El Aynaoui, hanno avuto tutti una cosa in comune: sono state concluse con un brutto tiro. Maignan non ha fatto parate degne di nota in quei 35 minuti. Il Milan per dieci minuti non superava più la metà campo. Però, a tutta questa pressione organizzata e molto ben preparata da Gasperini si abbinava una qualità tecnica piuttosto relativa in attacco. Il fatto che Gasperini abbia giocato ancora una volta senza attaccanti la dice lunga sulla fiducia che ha verso Dovbyk e con Ferguson non sarebbe cambiato molto. Poi non dobbiamo pensare che Allegri si stesse strappando i vestiti per un Milan così in difficoltà perché sapeva che se la Roma attacca si scopre e si allunga: se ci sono spazi Leao di solito si fa trovare presente. La vittoria è corretta e aggiungo che nei cinque scontri diretti, cioè Atalanta, Fiorentina, Juventus, Napoli e Roma, il Milan non ha mai perso e ha fatto undici punti; l’anno scorso furono due in queste cinque partite. Che la mano di Allegri si veda è una cosa oggettiva”.