Marchegiani: "ll Milan deve provare a trattenere Maignan, ma senza fare pazzie economiche"

vedi letture

Intervistato da gazzetta.it, Luca Marchegiani, ex portiere, tra le altre, di Lazio e Chievo, ha rilasciato queste dichiarazioni sul rinnovo di Mike Maignan: "Se il Milan dovrebbe provare a trattenerlo? Bisognerebbe provarci, sì, perché al di là della bravura sul campo è un uomo di grande personalità. Questo tipo di giocatori in un gruppo pesano. Detto questo, non bisogna far pazzie economiche e i club non devono rimanere eccessivamente vincolati a determinate situazioni. Dal Milan era andato via Donnarumma, e poi è arrivato uno come Mike no?”.

Questo il programma dell'11^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 7

ore 20.45, Pisa-Cremonese

SABATO 8

ore 15, Como-Cagliari

ore 15, Lecce-Hellas Verona

ore 18, Juventus-Torino

ore 20.45, Parma-Milan

DOMENICA 9

ore 12.30, Atalanta-Sassuolo

ore 15, Bologna-Napoli

ore 15, Genoa-Fiorentina

ore 18, Roma-Udinese

ore 20.45, Inter-Lazio