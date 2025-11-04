Marchegiani: "ll Milan deve provare a trattenere Maignan, ma senza fare pazzie economiche"
Intervistato da gazzetta.it, Luca Marchegiani, ex portiere, tra le altre, di Lazio e Chievo, ha rilasciato queste dichiarazioni sul rinnovo di Mike Maignan: "Se il Milan dovrebbe provare a trattenerlo? Bisognerebbe provarci, sì, perché al di là della bravura sul campo è un uomo di grande personalità. Questo tipo di giocatori in un gruppo pesano. Detto questo, non bisogna far pazzie economiche e i club non devono rimanere eccessivamente vincolati a determinate situazioni. Dal Milan era andato via Donnarumma, e poi è arrivato uno come Mike no?”.
