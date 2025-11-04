Il presidente della Lega Serie A ha incontrato la Premier Giorgia Meloni

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - "L'incontro con la Premier Meloni è stato un incontro di conoscenza reciproca, di strategie generali e di capire come il calcio possa essere utile al Paese e viceversa". Lo ha detto il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, in conferenza stampa al termine dell'odierna assemblea a Lissone. "La cosa su cui la Premier ha manifestato un grande interesse, ma che è l'interesse di tutta l'Italia, è di trovare dei meccanismi che consentano all'Italia di ritornare a essere una nazione leader nel mondo del calcio.

La reputazione dell'Italia passa anche per dei buoni risultati - ha aggiunto -. Comunque la Premier si è dimostrata molto sensibile a che il calcio possa valorizzare i giovani italiani per ritornare ai fasti del passato". (ANSA).