Il Milan corre veloce: la mano di Allegri è sempre più evidente

La mano di Massimiliano Allegri su questo Milan è sempre più evidente. Per lo spogliatoio rossonero il tecnico livornese rappresenta un condottiero da seguire, "un allenatore esperto e vincete che sa toccare le corde giuste per migliorare i giocatori e portare risultati" scrive Il Corriere dello Sport. Parole confermate da fatti, anche perché la squadra in campo segue le direttive del mister rispettando ogni sua decisione. E il successo contro la Roma ne è la dimostrazione lampante.

Ritmo migliore, anche negli scontri diretti

La mano di Massimiliano Allegri sul Milan si nota soprattutto nel rendimento che sta avendo la squadra, anche perché la differenza con l'anno scorso è lampante, anche e soprattutto negli scontri diretti. Dopo dieci giornate i rossoneri hanno 7 punti in più rispetto allo scorso anno, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta, quella alla prima giornata contro la Cremonese.

Il Milan ha numeri migliori rispetto all'anno scorso anche negli scontri diretti, visto che nei primi 4 di questa stagione ha già conquistato 8 punti (vs Napoli, Juventus, Atalanta e Roma), 11 se consideriamo anche la vittoria contro il Bologna, 6 in più rispetto a quelli della scorsa stagione (vs Lazio, Inter, Juventus, Napoli e Atalanta).