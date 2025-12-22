Intesa raggiunta con il West Ham: Fullkrug arriverà a Milano tra oggi e domani

vedi letture

Oramai ci siamo, Niclas Fullkrug si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nonostante qualche altro nome uscito nel corso di queste settimane, il 32enne tedesco è sempre stato la prima scelta della dirigenza rossonera per andare a rinforzare e completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri in vista di questa seconda parte di stagione.

Intesa raggiunta con il West Ham

Il West Ham ha accettato l'offerta del Milan per Niclas Fullkrug: prestito secco fino al termine della stagione con diritto di riscatto condizionato fissato intorno ai 13 milioni di euro. Pur di vestire rossonero, che è sempre stata la sua priorità, l'attaccante tedesco ha anche fatto un piccolo sforzo economico, visto che percepirà circa 1,3 milioni di euro in questa sua nuova avventura.

Fullkrug a Milano tra oggi e domani

Niclas Fullkrug potrebbe sbarcare a Milano tra oggi e domani. L'intenzione del Milan è quella di fargli sostenere le visite mediche prima di natale, o comunque subito dopo, così da farlo immediatamente allenare insieme alla squadra di Massimiliano Allegri. Il tedesco, comunque, non potrà giocare la sfida contro il Cagliari in programma il prossimo 2 di gennaio, ma così facendo potrebbe essere in condizione e disponibile per quella subito dopo contro il Genoa, a San Siro.