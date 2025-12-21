Fullkrug può essere la risposta agli interrogativi del Milan?

Il Milan e Niclas Fullkrug sono sempre più vicini. L'accordo tra il club rossonero e il West Ham è stato ormai trovato, così come quello con il giocatore che è pronto già per svolgere le visite mediche non appena sarà possibile: da via Aldo Rossi hanno trattato e sono riusciti a ottenere, secondo le indiscrezioni, l'arrivo del tedesco con la formula del prestito con diritto di riscatto. La domanda che ne consegue viene da sè: Fullkrug può essere la risposta agli interrogativi del Milan?

Zero gol

Il problema dell'attaccante, per il Milan, è evidente e probabilmente non è un tema che è centrale solo in questa stagione: già da qualche tempo il Diavolo è alla ricerca del suo numero 9. L'unico centravanti degno di questo nome, negli ultimi anni, è stato Olivier Giroud. Quest'anno il peso offensivo poggiava sulle spalle di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku: arrivati a Natale il botteghino piange, zero gol in due in campionato. Un ruolino di marcia duro da digerire e che ha portato il club a mettersi alla ricerca di un centravanti di peso per Massimiliano Allegri. La scelta è ricaduta su Niclas Fullkrug, tedesco classe 1993 che non sta vivendo un bel periodo al West Ham: pochi minuti, ancora meno gol, tanti acciacchi.

È la risposta?

Si rinnova allora la domanda: può essere Fullkrug la risposta ai patemi offensivi del Milan? Con i numeri di questa stagione e lo stato di forma attuale del giocatore, verrebbe da pensare di no. Infatti quella del Milan, paradossalmente, sarà una scommessa. Ci sono però dei lati che potrebbero rivelarsi vincenti se i pianeti dovessero allinearsi. Il primo aspetto da sottolineare è che Niclas Fullkrug, sulla carta, ha le caratteristiche ideali per il gioco di Allegri: centravanti fisico e a suo agio in mezzo all'area di rigore. Un riferimento che è mancato al Milan in questa prima parte. Il secondo aspetto è che il tedesco non sarà titolare e servirà soprattutto nei finali di gara per tenere su la squadra oppure per fare la differenza nei sedici metri in caso di assedi per vincere la gara. Insomma, al Milan serviva altro ma Massimiliano Allegri col suo tocco potrà ancora spremere qualcosa di buono dall'esperto attaccante tedesco...