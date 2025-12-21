MN - Leao, segnali incoraggianti per domenica. Gabbia: recupero più difficile

Nella giornata di oggi Rafa Leao si è allenato a Milanello: il portoghese conferma così di stare molto meglio e che i fastidi all'adduttore accusati nella sfida di campionato contro il Torino stanno passando. Apprende la redazione di MilanNews.it che l'obiettivo dei rossoneri è quello che Rafa torni in gruppo nei prossimi giorni per poi riaverlo a disposizione per la partita di domenica prossima a San Siro contro l'Hellas Verona.

I tempi di recupero di Matteo Gabbia invece sono diversi: il difensore, che ha riportato trauma in iperestensione del ginocchio sinistro durante la partita contro il Sassuolo, continua a lavorare quotidianamente ma non dovrebbe essere a disposizione per la prossima partita. Nonostante gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti negli scorsi giorni hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali il centrale non affretterà il recupero e tornerà a disposizione solo quando sarà effettivamente pronto.

Nei giorni scorsi Santiago Gimenez invece è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia. Il Milan ha infatti comunicato che "Santiago Gimenez è stato sottoposto, ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo". Dopo l'operazione il messicano ha dato rassicurazioni sulle sue condizioni: "È andato tutto molto bene!! Grazie mille a tutti per il vostro sostegno, il vostro affetto e i vostri messaggi. Ora tocca recuperare al 100% con tanto lavoro e molta disciplina per tornare come si deve. Saremo più forti che mai, ci vediamo presto!!".

Questa invece la lista, caso per caso, degli infortuni sofferti dai giocatori del Milan durante questa stagione:

GLI INFORTUNI FINORA, STAGIONE 25/26

1. Pulisic - Distorsione alla caviglia - dal 26 luglio al 12 agosto, 17 giorni out durante l'estate

2. Leao - Trauma elongativo al polpaccio destro - dal 17 agosto al 25 settembre, 39 giorni out e 5 partite saltate

3. Jashari - Frattura composta del perone destro - dal 28 agosto al 30 ottobre, 63 giorni out. Per ora 9 partite saltate

4. Pavlovic - Problema al flessore - dal 14 settembre al 18 settembre, 4 giorni out

5. Maignan - Problema al polpaccio destro - dal 14 settembre al 23 settembre, 9 giorni out ed 1 partita saltata

6. Tomori - Risentimento aduttore destro - dal 28 settembre al 3 ottobre, 5 giorni out

7. Saelemaekers - Lesione flessore destro - dall’11 ottobre al 18 ottobre, 7 giorni out

8. Estupinan - Problema alla caviglia - dall’11 ottobre al 30 ottobre, 19 giorni out e 3 partite saltate

9. Pulisic - Lesione bicipite femorale coscia destra - dall’11 ottobre al 5 novembre, 25 giorni out e 4 partite saltate

10. Rabiot - Lesione soleo sinistro - dal 16 ottobre al 18 novembre, 33 giorni out e 5 partite saltate

11. Loftus-Cheek - Affaticamento muscolare - dal 18 ottobre al 27 ottobre, 9 giorni out e 2 partite saltate

12. Nkunku - Problema alluce - dal 16 ottobre al 23 ottobre, 7 giorni out e 1 partita saltata

13. Leao - Problema all’anca - dal 28 ottobre al 30 ottobre, 2 giorni out

14. Tomori - Problema al ginocchio - dal 28 ottobre al 1 novembre, 4 giorni out

15. Gimenez - Problema alla caviglia e operazione in artroscopia - dal 28 ottobre

16. Athekame - Problema al soleo del polpaccio - dal 22 novembre all’11 dicembre, 20 giorni out e 4 partite saltate

17. Pulisic - Affaticamento muscolare - dal 26 novembre al 3 dicembre, 7 giorni out e 1 partita saltata

18. Fofana - Fastidio muscolare - dal 3 dicembre al 18 dicembre, 15 giorni out e 4 partite saltate

19. Pulisic - Febbre - 7 e 8 dicembre, 1 giorno out

20. Leao - Problema all’adduttore - dall’8 dicembre

21. Gabbia - Trauma iperestensivo al ginocchio - dal 14 dicembre